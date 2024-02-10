Сергей Лазарев заявил, что поможет диско-бабушке из Сыктывкара: «У нее проблемы с жильем»

Певец Сергей Лазарев, восхитившийся после своего концерта одной из поклонниц в зале, протянул ей руку помощи. Речь идет о 65-летней жительнице Сыктывкара Лидии Уляшовой. Пенсионерка прославилась на всю страну еще в 2017 году, когда точно так же отжигала на танцполе, как сейчас у Лазарева.

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Исполнитель хита «Я не боюсь» заметил диско-бабушку, отыскал ее и узнал, что у Уляшовой непростая судьба. И сейчас ей необходима помощь.

«Она такая жизнерадостная, но в жизни у нее не так все радостно, к сожалению, у нее проблемы с жильем, практически нет денег. Сейчас мы пытаемся выйти на тех людей, которые могут нас соединить с ней или каким-то образом передать ей нашу помощь», - рассказал Лазарев фолловерам в Сети.

О какой именно поддержке идет речь, артист не уточнил. Известно, что пенсионерка вынуждена ютиться в комнатке местного общежития, активно ищет работу и стремится жить на собственные средства, хотя соседи всячески помогают ей.