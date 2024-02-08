Агата Муцениеце разорвала мирное соглашение с Павлом Прилучным и снова обратилась в суд

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце снова встала на тропу войны с актером. Артистка возмущена, что экс-супруг платит за детей в месяц всего 100 тысяч рублей, когда его заработок составляет несколько миллионов.

Муцениеце разорвала заключенное в декабре мирное соглашение и снова обратилась в суд с требованием обязать Прилучного выплачивать на потомство 1/3 дохода актера.

Павел публично по этому поводу пока не высказался.

Муцениеце и Прилучный скандально развелись в 2020 году. Агата обвинила мужа в домашнем насилии и пристрастии к алкоголю. Квартиру в центре Москвы актриса оставила себе и через суд выписала оттуда своего благоверного. Павлу достался шикарный дом в Подмосковье.

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