Никита Кологривый подшутил над Оксаной Акиньшиной на съемках, напомнив об отсутствии у нее диплома

Никита Кологривый 5 феврал стал делиться кадрами со съемок семейного фильма «Возвращение попугая Кеши». Он решил показать, как готовятся декорации. Актер также общался с коллегами и операторами. Рядом с ним оказалась Оксана Акиньшина. Она замущалась, так как была без макияжа и в повседневном наряде. Артист стал шутить про то, что у нее нет высшего образования.

«Смотрите, какая хорошенькая, ребята! Оксана Акиньшина, елки-моталки! Кто бы подумал: скандально известный артист и замечательная актриса. С высшим образованием, с красным дипломом», — произнес Никита.

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Оксана предпочла просто от него отмахнуться, понимая иронию его слов. Актер сделал отсылку к недавним высказываниям, которые для него обернулись скандалом. Он раскритиковал коллег, которые играют в кино без профильного образования, включая Сашу Бортич.

Тогда Кологривый намекнул, что обычно такие актеры попадают в проекты благодаря внешности. После этого звезду стали критиковать в соцсети за то, что он не уважает своих коллег.