Лариса Луппиан заявила, что заставила Лизу Боярскую сниматься в кино: «Я ей просто кричала в трубку»

У Михаила Боярского большая и дружная семья. Его жена Лариса Луппиан тоже вяляется актрисой. В новом интервью она призналась, что в молодости совершила ошибку. Артистка рассказала, что вела себя не лучшим образом и регулярно отказывалась от съемок, поэтому в кино она снималась крайне мало, о чем теперь жалеет. По словам жены Боярского, она даже к пробам не пыталась готовиться.

«Скажу грубо, но я была просто идиоткой, проморгала эту возможность. Вела себя отвратительно, и меня даже перестали приглашать», – отметила звезда.

Также она пояснила, что много времени уделяла детям. Сначала она воспитывала сына Сергея, а потом дочку Лизу. Лариса Регинальдовна считает, что не состоялась, хоть и была хороша собой. В итоге она постаралась уберечь наследницу от своей ошибки, так как Боярская пошла по стопам родителей. Луппиан заверила, что сразу посоветовала наследнице сниматься в кино. А вот Лев Додин был против этого.

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«Я ее просто насильно заставляла. Помню, мы с Мишей были в круизе, а Алла Сурикова Лизу утвердила в фильм "Вы не оставите меня". И она мне звонила на корабль: "Мама, нет, я не буду сниматься. Додин сказал нет! И что, если я соглашусь, у меня все будет ужасно в театре. Я переубеждала: "Нет, Лиза, ты должна сниматься! Все будет хорошо! Снимайся, найдешь время! Только снимайся". Я ей просто кричала в трубку, с другого конца света проводила психотерапевтические сеансы», — поделилась Луппиан с изданием «7 дней».

К слову, одно время Лиза работала в Москве. За ней последовал муж Максим Матвеев. Но потом супруги вернулись в Санкт-Петербург.