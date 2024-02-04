Жора Крыжовников рассказал, как «слили» финальную серию «Слова пацана»: «Этот человек по доброте души отправил кому-то»

В 2023 году Жора Крыжовников произвел настоящий фурор. Он снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который имел оглушительный успех. Последние серии фанаты ждали с особой жаждой.

Примечательно, что сначала последнюю 8-ю серию слили в Сеть до премьеры, а потом стало известно, что режиссер переснимает ее. Теперь он дал интервью для влога «Что посмотреть». Примечательно, что финальная серия ему не понравилось, поэтому он решил ее переснять. А вот «слив» произошел глупым образом.

«Этот человек по доброте души отправил кому-то ссылку. Мол, все ждут выхода заключительных серий. Вот у меня есть. Он — знакомому, тот — своему знакомому и пошло-поехало. Только так. В итоге дошло до человека, который решил это выложить в Сеть. На самом деле, восьмую серию мы отправили в ноябре», – пояснил Крыжовников.

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Он подчеркнул, что работа была сырой, что и увидели люди. Там нет графики, сцены плохо смонтрованы, а вокзал снят на «хромакее», на который накладывают рисунок с помощью графики.