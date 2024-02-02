София Тарасова ответила на слухи о романе с Костей Меладзе: «У нас большая разница в возрасте! Мне смешно...»

О расставании Константина Меладзе и Веры Брежневой писали много, однако сама пара никак не комментировала причины, которые привели к разводу. Поговаривали, что ложку дегтя в эти отношения внесла София Тарасова, которая стала солисткой группы «ВИА Гра». Пока этот музыкальный проект на паузе. О возобновлении концертной деятельности ничего не слышно. Однако пресса то и дело «сводит» Софию Тарасову с 60-летним музыкальным продюсером. Такие слухи, по словам певицы, вызывают у нее только улыбку.

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София Тарасова разоткровенничалась в интервью, дав понять, что с Константином Шотаевичем они выпустили песню, которая готовилась для другого проекта, было бы жаль, если бы эта композиция просто пылилась на полке. В итоге поднялась шумиха, что солистка «ВИА Гры» продолжает сотрудничество с Константином Меладзе, хотя сама группа пока нигде не выступает. София подметила, что ее с экс-мужем Веры Брежневой связывает только музыка и ничего больше. При этом слухи о романе это всего лишь вымысел.