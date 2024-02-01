Охлобыстин признался, что надеется на скорое освобождение Ефремова по УДО: «Он многое переосмыслил»

Михаил Ефремов уже три года находится в колонии за смертельное ДТП, которое произошло в 2020 году. Ему дали срок 7,5 лет, так как он в момент аварии находился в алкогольном опьянении. 1 февраля появилась информация, что актер может выйти на свободу по УДО через два месяца. В марте этого года у артиста появится возможность подать соответствующую заявку.

Друг Ефремова Иван Охлобыстин надеется, что артисту удастся воспользоваться таким шансом. Он подчеркнул, что его коллега изменился и многое осознал, пока находится в тюрьме.

«Он мой кум. Я очень на это (выход Ефремова по УДО. — Прим. ред.) рассчитываю, я боюсь говорить что-либо, и Миша сам не очень хочет это обсуждать. Он в таком периоде внутреннего осознания, он замкнут. Ну можно понять, потому что это гигантский стресс. Ну, слава богу, жив, слава богу. Будем молиться", — высказался Охлобыстин.

По его словам, Михаил Олегович все это время находился среди других простых людей, которые попали в сложную ситуации. Актер подчеркнул, что его коллега разделил их боль.

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«И он очень переосмыслил свою позицию. Я вообще не думаю, что он будет погружаться в какой-то социально-политический анализ, для него это очень болезненная тема. Но он очень изменился», — заверил артист, пишет Life.

Он также подчеркнул, что Ефремов верующий и хороший человек. После освобождения возможно актер сможет вернуться на работу в театр «Современник». Он остается профессионалом своего дела.