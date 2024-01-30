Блогерша Алина Акилова отказалась от съемок в новом шоу с Бузовой и Дибровым из-за бывшего мужа

На канале ТНТ скорой выйдет новый проект «Это нормально?», который будут вести Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. На днях певица вернулась из короткого отпуска, чтобы приступить к съемкам. Но уже в первый рабочий день на площадке случился скандал.

Блогер-миллионник Алина Акилова должна была принимать участие в шоу. Но она неожиданно отказалась входить в кадр после того, как узнала, что в передаче будет участвовать ее бывший муж, блогер Николай Сердюков. Она не ожидала, что организаторы устроят ей такой сюрприз. Она предпочла покинуть съемки.

Акилова рассказала, что не хочет провоцировать экс-супруга, так как у него и так конфликт с ее нынешним бойфрендом. Блогерша готовится к свадьбе и не хочет, чтобы праздник был сорван.

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Напомним, что в проекте женская и мужская команды играют в необычную игру. Они должны угадать, что россияне считают нормальным, а что нет. Речь идет про остросоциальные вопросы. Также в шоу будут приходить простые люди с личными историями и эксперты, которые будут выяснять, правильно ли они делают, живут и поступают.

Премьера шоу «Это нормально?» состоится 19 февраля на ТНТ.