Киркорова отстранили от участия в музыкальном фестивале «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге

Филипп Киркоров продолжает сталкиваться с проблемами после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Примечательно, что теперь его убрали из списка гостей «Золотого граммофона». Хотя ранее он был на афише музыкального фестиваля, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Но в пресс-службе мероприятия подтвердили «Фонтанке», что короля отечественной эстрады на этот раз на церемонии не будет. При этом причина такого решения не называет. Однако поклонники подозревают, что просто продолжает действовать бойкот, который объявили артисту из-за вечеринки Ивлеевой.

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Напомним, что ранее у Киркорова отменились концерты. Его также вырезали из новогоднего эфира и сериала «Сваты». Но фоне навалившихся проблем певец улетел в США. Однако знакомые певца считают, что он скоро вернется в Россию.