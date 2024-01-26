Иван Янковский и Александр Яценко получили «Золотого орла» за роли в сериале «Фишер»

В Москве в эту пятницу, 26 января, проходит XXII церемония вручения кинопремии «Золотой орел». В номинации «Лучшие актеры онлайн-сериала» награду получили Иван Янковский и Александр Яценко.

Актеры удостоились приза за работу в многосерийном триллере «Фишер», основанном на реальных события.

Лучшей актрисой онлайн-сериала стала Марьяна Спивак. Она отмечена наградой за роль в сериале «Черное облако».