Иван Янковский и Диана Пожарская появились на публике, держась за руки

Иван Янковский и Диана Пожарская на кинопремии «Золотой орел». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Актеры и супруги Диана Пожарская и Иван Янковский посетили церемонию кинопремии «Золотой орел».

В Москве в эту пятницу, 26 января, состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Среди участников этого мероприятия были замечены супруги, актерская пара Иван Янковский и Диана Пожарская

На людях они предстали, трогательно держа друг друга за руки.

Звездные супруги рассказали, что обожают проводить время вместе.

«Фильм посмотреть, прогуляться, с сыном время провести», - поделились Янковский и Пожарская.

Иван Янковский и Диана Пожарская держались за руки. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Иван Янковский рассказал, что в этом году у него необычные ощущения от церемонии, ведь на престижную премию он номинирован вместе с отцом, актером Филиппом Янковским.

«Но я, конечно же, хотел бы, чтобы отец победил», - признался Иван Янковский.

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