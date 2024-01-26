Иван Янковский и Диана Пожарская появились на публике, держась за руки

В Москве в эту пятницу, 26 января, состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Среди участников этого мероприятия были замечены супруги, актерская пара Иван Янковский и Диана Пожарская.

На людях они предстали, трогательно держа друг друга за руки.

Звездные супруги рассказали, что обожают проводить время вместе.