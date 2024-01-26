Иван Янковский и Диана Пожарская появились на публике, держась за руки

В Москве в эту пятницу, 26 января, состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой орел». Среди участников этого мероприятия были замечены супруги, актерская пара Иван Янковский и Диана Пожарская.
На людях они предстали, трогательно держа друг друга за руки.
Звездные супруги рассказали, что обожают проводить время вместе.
«Фильм посмотреть, прогуляться, с сыном время провести», - поделились Янковский и Пожарская.
Иван Янковский и Диана Пожарская держались за руки. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Иван Янковский рассказал, что в этом году у него необычные ощущения от церемонии, ведь на престижную премию он номинирован вместе с отцом, актером Филиппом Янковским.
«Но я, конечно же, хотел бы, чтобы отец победил», - признался Иван Янковский.