Певец Андрей Макаревич* не стал исключать, что вернется в Россию

Андрей Макаревич* перебрался в Израиль в феврале 2022 года. Там он не раз виделся с Аллой Пугачевой и отметил 70-летие, устроив концерт. Но в интервью артист не стал скрывать, что его одолевает чувство ностальгии.
Хоть он и понимает, что в ближайшее время не вернется на родину, но не стал исключать, что еще окажется в Москве в будущем. Так как раньше ему приходилось гастролировать просторам по России, то он теперь называет Израиль маленькой страной.
«В Москве есть места, которые я очень люблю. Я совершенно не исключаю вероятности того, что когда-нибудь пройдусь по ним еще раз. Вообще, Москва прекрасная, очень красивый город. Неглинка, Кузнецкий мост. В общем, места нашего архитектурного института. Замоскворечье, место нашей школы», — поделился Макаревич*.
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Также он отметил, что раньше была хорошая музыка. Артист похвалил советских исполнителей и ансамбли. Также он признался, что звучание голоса Эдиты Птехи ему нравилось, как и аранжировки ее песен. Андрей* вспомнил, как смеялся на выступлениях КВН. Но он отмечает, что теперь КВН стал другим. Об этом музыкант рассказал Георгию Колдуну для YouTube-канала Andersen People.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.