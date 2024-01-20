Певец Андрей Макаревич* не стал исключать, что вернется в Россию

Андрей Макаревич* перебрался в Израиль в феврале 2022 года. Там он не раз виделся с Аллой Пугачевой и отметил 70-летие, устроив концерт. Но в интервью артист не стал скрывать, что его одолевает чувство ностальгии.

Хоть он и понимает, что в ближайшее время не вернется на родину, но не стал исключать, что еще окажется в Москве в будущем. Так как раньше ему приходилось гастролировать просторам по России, то он теперь называет Израиль маленькой страной.