Анна Седокова сообщила, что ее муж стал домохозяином

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в своем подкасте «Я сильная, я справлюсь» на Rutube рассказала своей новой гостье Ирэн Вартик, что они с мужем Янисом Тиммой пришли к компромиссу, который теперь их обоих устраивает. Артистка вернулась на сцену, покинув Майами, где прожила несколько месяцев без дела, а он на хозяйстве и присматривает за детьми.

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Седокова поделилась, что очень признательна мужу за то, что он пошел ей навстречу и отпустил заниматься любимым делом. Ведь за океаном она пережила внутренний кризис – сидела, ничего не делала, толстела.

Зато теперь в ее жизни снова новые проекты – успела поучаствовать в «Последнем герое», - новые мероприятия и новые песни. А Янис остался за домохозяина, ведь он уже завершил карьеру.

«Мой муж сейчас под меня подстраивается. Он уже не видел свою жену три месяца, потому что я в данный момент нахожусь здесь и занимаюсь реализацией своей карьеры. Кто-то, наверное, был бы недоволен. А он там каждый день отвозит ребенка в школу», - рассказала звезда.

Детей у Анны трое, все от разных мужей, но Янис не является отцом ни одного из наследников. Но к младшему, Гектору, относится как к родному и возит в школу.