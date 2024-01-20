Актриса Агата Муцениеце упала на сцене

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце после отпуска вернулась к своим выступлениям в эротическом шоу. Отдохнувшая и загорелая звезда с отличным настроением поспешила в пятницу к любимым зрителям. Судя по всему, слишком торопилась и упала на сцене. Как это было, она сама рассказала подписчикам в Сети.

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Перед выходом на сцену Муцениеце на лестнице споткнулась и упала. И это – на глазах зрителей.

«Со мной это случилось впервые. Я запуталась в платье по пути на сцену, на лестнице, упала. И знаете, что самое важное для артиста? Когда он упал глупо и нелепо на сцене, а встает под аплодисменты зрителей. Ваши аплодисменты меня подняли и это был лучший момент в шоу», - поделилась бывшая жена Павла Прилучного.

Муцениеце травмировала колено, и подписчикам показала, что в итоге из этого вышло. На ноге поселилась серьезная ссадина, которая обещает стать ярким синяком. Но артистка не отчаивается и благодарит неравнодушных за поддержку.