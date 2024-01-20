Ирина Аллегрова просит за выступление на корпоративе 10 миллионов рублей

Звезда советской и российской эстрады Ирина Аллегрова за свое выступление на частной вечеринке просит порядка 10 миллионов рублей. такую сумму озвучил концертный директор Валерий Васильев в беседе с сайтом Prozvezd.

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Примечательно, что поступающие предложения артистка тщательно фильтрует и не на каждое согласится. Так что повезти может не всем желающим. И столь высокую планку императрица отечественной эстрады установила для себя намеренно – чтобы меньше было концертов.

«Если бы она была готова выступать миллионов за пять, от предложений у нее не было бы отбоя. Но она сознательно лишает себя заработка. Имеет на это полное право — на комфортную жизнь она уже себе, видимо, заработала», - заметил Васильев.

Васильев добавил, что спрос на певицу огромный сегодня, и при желании она могла бы очень хорошо заработать. Но от гастролей она категорически отказывается.

20 января Аллегровой исполняется 72 года. Она редко выходит на сцену, ее недавнее появление на «Песне года» стало поистине знаковым событием. При этом, артистка по-прежнему прекрасно выглядит и следит за своей внешностью.