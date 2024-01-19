Максим Фадеев о сбежавших артистах: «Лучше бы следили за своим ртом»

Максим Фадеев в очередной раз выступил с отповедью в адрес покинувших Россию звезд, которые продолжают поливать народ грязью, отсиживаясь за границей. Среди этих «талантливых» лиц, как дал понять музыкальный продюсер, уж точно нет Барышникова, Рахманинова, Тарковского или Бродского. Они-то, как уверяет Максим Фадеев, искренне любили свою родину и мечтали вернуться назад, пишет kp.ru.

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Остальные, как заверил музыкальный продюсер, «лучше бы последили за собой, за своим ртом и за тем, что он произносит». Так к примеру, Андрея Макаревича* композитор и вовсе назвал клоуном, который всюду рассуждает о своем величии.

Максим Фадеев искренне недоумевает, зачем сбежавшие звезды продолжают оскорблять людей, страну, которые их по сути кормили и одевали. Многие сколотили целые состояния, гастролируя в России, а теперь плюют в своих же поклонников.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.