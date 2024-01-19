58-летняя Татьяна Лютаева предстала на редком селфи с морщинами на лице и отеками под глазами

58-летняя Татьяна Лютаева была и остается одной из самых привлекательных и желанных актрис отечественного кино. Да, в последнее время поклонники подмечают возрастные изменения, которые видны на лице знаменитости: это и морщинки, и мимическая паутинка в виде «гусиных лапок», и отеки под глазами, и носогубные складки, и морщинки вокруг рта.

Все это Татьяна Лютаева не скрывает, а наоборот, показывает на селфи, словно говоря, что ей нет никакого дела до общественного мнения. Фанаты считают, что выглядит актриса просто потрясающе. Многие называют ее «русской Моникой Беллуччи». Голливудская дива также предпочитает стариться с достоинством. Итальянка не тонирует седину и не делает пластических операций — большая редкость в наше время.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».