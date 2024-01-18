Юлия Высоцкая закрывает свою «Кулинарную студию» из-за убытков

Актриса Юлия Высоцкая решила закрыть свою «Кулинарную студию» из-за долгов. Журналисты подсчитали, что с 2019 по 2022 год артистка понесла убытков на пять миллионов рублей.

Через «Кулинарную студию» Высоцкая поставляла продукцию в разные заведения. Но дело перестало приносить доход.

Телеведущая является совладелицей еще 13 компаний, помимо этого бизнеса. Также Высоцкая продолжает сниматься в кино. Например, на данный момент Юлия работает в картине «Хроники русской революции», которая выйдет в 2024 году.

В прошлом году Высоцкая играла в Театре имени Моссовета в спектакле «Супружеская жизнь. Перестройка» по мотивам пьесы И. Бергмана.

Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским, у них есть двое детей.

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