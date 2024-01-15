Поклонница Юрия Соломина устроила на похоронах скандал

В Московском Малом театре попрощались с народным артистом СССР Юрием Соломиным. Проводить в последний путь артиста пришли сотни поклонников. Правда, не все вели себя адекватно.

В зале то и дело вспыхивали склоки. Например, охранники порой грубо говорили приходящим людям, чтобы те двигались быстрее. А иначе возникали очереди.

А одна из поклонниц и вовсе встала в зону журналистов и мешала снимать похоронную процессию. На просьбу отойти женщина начинала скандалить.

Между тем гроб с Юрием Соломиным вынесли из Малого театра под громкие аплодисменты.

Артиста похоронят сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».