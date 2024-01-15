Дочь Пересильд призналась, что страдает из-за неразделенной любви

Дочь Пересильд Анна на интервью Лауре Джугелии

Молодой человек про ее чувства не знает.

Дочь Юлии Пересильд Анна дала большое интервью Лауре Джугелии, где призналась, что на данный момент она влюблена в молодого человека. Правда, эта любовь безответная, так как он не подозревает о ее чувствах.

«Любовь — это когда не видишь никаких изъянов в человеке. Когда ты видишь в нем идеал, вы можете говорить друг другу правду. Мое сердце сейчас занято, но человек не знает об этом, мы не в отношениях пока», — заявила Анна.

При этом Пересильд надеется, что может что-то измениться в ближайшее время.

В этом же интервью Анна заверила, что для нее актером номер один является коллега по сериалу «Слово пацана» Иван Янковский. Актриса выразила восхищение этому человеку.

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