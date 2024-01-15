Дочь Пересильд призналась, что страдает из-за неразделенной любви

Дочь Юлии Пересильд Анна дала большое интервью Лауре Джугелии, где призналась, что на данный момент она влюблена в молодого человека. Правда, эта любовь безответная, так как он не подозревает о ее чувствах.

«Любовь — это когда не видишь никаких изъянов в человеке. Когда ты видишь в нем идеал, вы можете говорить друг другу правду. Мое сердце сейчас занято, но человек не знает об этом, мы не в отношениях пока», — заявила Анна.

При этом Пересильд надеется, что может что-то измениться в ближайшее время.

В этом же интервью Анна заверила, что для нее актером номер один является коллега по сериалу «Слово пацана» Иван Янковский. Актриса выразила восхищение этому человеку.

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