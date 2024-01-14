Певец Юлиан: «У Пугачевой был штаб, куда все приносили свои песни и молились, чтобы их взяли»

Популярный в 90-х годах певец Юлиан стал известен, благодаря сотрудничество с Николаем Добронравовым и Александрой Пахмутовой. Творческий дуэт писал песни для тогда начинающего талантливого исполнителя.

Алла Пугачева, которые в те годы продвинула немало даровитых вокалистов, судя по всему, ждала, когда же Юлиан падет ей в ноги.

Певец Юлиан рассказал о своей встрече с Аллой Борисовной, которая состоялась во время премьеры фильма «Мама», где главную роль исполнила Нонна Мордюкова. Певец Юлиан был дружен с актрисой и получил приглашение на светское мероприятие, состоявшееся почти четверть века назад, в 1999 году.

«Алла у меня спросила: «А чего ты ко мне никогда не приходил, не просил ничего? Даже удивительно. Все сам». Я ей ответил: «Вы же живете, наверное, в мире просьб». У нее был штаб, куда все приходили с кассетами, приносили свои песни и молились, чтобы их взяли», - рассказал певец Юлиан.

По словам Юлиана, именно тем, что он ничего у нее не просил, он и нравился Алле Пугачевой.

По материалам MK.RU

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