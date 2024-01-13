Концерты комика Руслана Белого* отменили в Таиланде

Комик Руслан Белый* пожаловался на сложности в жизни. Он дал интервью Сергею Матросову на YouTube, и признался, что с 2022 года, как уехал из России, у него не прекращаются трудности. Шоумен должен был дать два концерта в Таиланде в январе, но их отменили.

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Выступления были запланированы в Паттайе и на острове Пхукет. Но один за другим были отменены, о чем артист узнал только по прилете в королевство.

«Тебе не присылают никакую официальную бумажку, просто говорят, не проводите, а то вы знаете. Судя по всему, по каким-то политическим мотивам, то, что я иноагент, что я в своем творчестве позволяю новостную повестку», - высказался стендапер.

Сейчас 43-летний Белый* живет с 23-летней женой в Испании. Летом прошлого года она родила ему дочку. Впервые про пополнение в семье он рассказывал сам спустя месяц после того как стал отцом. И жаловался, что с появлением ребенка его жизнь стала намного хуже.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента