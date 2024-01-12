Артистов, которых проклял Разин после концерта памяти Шатунова, настигли неприятности

Судя по всему, у продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, мощная энергетика. Артисты, на которых он наслал проклятия после концерта памяти Юрия Шатунова, действительно, начали испытывать неприятности.

Первой пострадала певица Татьяна Буланова. Еще на самом концерте она упала на сцене, запутавшись в своем длинном платье.

Накануне вечером о разладе с мужем заявила ведущая памятного мероприятия Лера Кудрявцева. Теледива сообщила, что ушла от хоккеиста Игоря Макарова, устав терпеть его пьянство.

Еще одной пострадавшей стала певица Лолита. Она не принимала участие в том концерте, но выступила в поддержку его участников, за что нарвалась на грубость от Разина. Что случилось с певицей Лолитой в финале года, помнят все. Звезда отметилась на скандальной вечеринке Ивлеевой, и теперь ее концерты по всей стране отменяются.

Неприятности свалились и на вдову Юрия Шатунова Светлану. На женщину подала в суд мама покойного Юрия Кузнецова, автора большинства песен группы «Ласковый май».

Напомним, Андрей Разин осыпал проклятиями всех причастных к концерту памяти Юрия Шатунова, который состоялся в октябре прошлого года.

По материалам kp.ruПодписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».