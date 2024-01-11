Директор Малого театра Михайлова призналась, что Соломин не назвал преемника: «Мы не знаем, что будет дальше»

Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Это стало неожиданностью даже для его коллег. У актера были проблемы со здоровьем. Он пережил инсульт и долгое время находился в больнице.

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что она, как и другие коллеги звезды, поражены случившемся. Она подозревает, что артист мог предчувствовать свою смерть. Также Михайлова пояснила, что театр продолжает работать, а вот кто станет худруком и займет место мэтра пока неизвестно. Соломин не называл имя своего преемника.