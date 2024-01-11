Юрий Соломин умер от остановки сердца

Юрий Соломин внезапно умер 11 января. Его не стало ночью, когда актер спал в своей квартире. Сначало сообщалось, что причиной смерти могла стать почечная недостаточность. Однако у Юрия Мефодьевича случилась внезапная остановка сердца. Об этом источник рассказал 5-tv.ru.
Худруг Малого театра не оправился от ишемического инсульта, который перенес в ноябре. Он лежал в больнице долгое время, включая новогодние праздники. На днях его выписали и отправили домой.
По данным телеканала, во время лечения у 88-летнего Соломина появились осложнения, который отразились на органах, а также у него возникли сердечная и дыхательная недостаточности. С артистом в последние минуты жизни была внучка Александра.
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Добавим, что церемония прощания с актером состоится в понедельник, 15 января. Будет исполнена его воля: звезду похоронят рядом с женой Ольгой на Троекуровском кладбище.