Юрий Соломин умер от остановки сердца

Юрий Соломин внезапно умер 11 января. Его не стало ночью, когда актер спал в своей квартире. Сначало сообщалось, что причиной смерти могла стать почечная недостаточность. Однако у Юрия Мефодьевича случилась внезапная остановка сердца. Об этом источник рассказал 5-tv.ru.

Худруг Малого театра не оправился от ишемического инсульта, который перенес в ноябре. Он лежал в больнице долгое время, включая новогодние праздники. На днях его выписали и отправили домой.