Актера Соломина похоронят на Троекуровском кладбище 15 января

По словам Михайловой, прощание пройдет в Малом театре. А похоронят актера на Троекуровском кладбище, так как это было его желание. Соломин хотел быть похоронен рядом со своей женой.

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Напомним, что его жена Ольга умерла в 2019 году. Добавим, что Соломин снимался до 2019 года в кино. В последнее время все силы он тратил на должность худрука Малого театра. Этому театру артист посвятил 65 лет своей жизни. Поклонники пишут в соцсетях, что не могут поверить в случившееся. В последнее время Юрий Мефодьевич уже редко появлялся на публике. Его дочка Дарья живет в Лондоне.

По материалам «МК».