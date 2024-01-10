Продюсерский центр «Ералаш» подал в суд на наследников Грачевского, чтобы взыскать 11 миллионов рублей

Почти три года прошло со дня, когда не стало Бориса Грачевского. Он руководил киножурналом «Ералаш», который прославил многих детей. Новым художественным руководителем стал Аркадий Григорян, который был не просто другом режиссера, а его партнером по бизнесу. Он также значится владельцем контрольного пакета акций продюсерского центра и генеральным директором.
Однако также учредителями являются вдова мэтра Екатерина Белоцерковская и старшая дочь от первого брака Бориса Юрьевича — Ксения Алеева-Грачевская. И до сих пор возникают споры из-за наследства.
10 января стало известно, что продюсерский центр «Ералаш» подал иск в суд на наследников Грачевского. Заявление было подано, чтобы взыскать 11 миллионов рублей неустойки из-за просроченных платежей по договорам займа.
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К слову, судебные тяжбы между наследниками знаменитого артиста длятся все три года после его смерти. Екатерина Белоцерковская считает незаконным, что друг ее мужа получил 50% наследства и даже пыталась оспорить решение в суде. Также и первая жена Грачевского, Галина, обращалась в суд, так как считает, что Ералаш» — нажитое в браке с ней «имущество» и просила отдать ей 25% от этого бизнеса. При этом ее дочке уже принадлежит 12,5% компании, пишет KP.RU.