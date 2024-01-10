Продюсерский центр «Ералаш» подал в суд на наследников Грачевского, чтобы взыскать 11 миллионов рублей

Почти три года прошло со дня, когда не стало Бориса Грачевского. Он руководил киножурналом «Ералаш», который прославил многих детей. Новым художественным руководителем стал Аркадий Григорян, который был не просто другом режиссера, а его партнером по бизнесу. Он также значится владельцем контрольного пакета акций продюсерского центра и генеральным директором.

Однако также учредителями являются вдова мэтра Екатерина Белоцерковская и старшая дочь от первого брака Бориса Юрьевича — Ксения Алеева-Грачевская. И до сих пор возникают споры из-за наследства.