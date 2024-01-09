Агата Муцениеце: «Дети в настоящее время работают с психологом»

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила, что ее дети в данный момент посещают психолога. По ее словам, десятилетний Тимофей и семилетняя Мия нуждаются в помощи специалиста.

«И у меня были в жизни сложные ситуации, когда я думала, что без помощи специалиста не справлюсь. Мои дети сейчас, кстати, тоже ходят на психологические сессии», — рассказала она.

Муцениеце рассталась с Прилучным после многолетнего брака в 2020 году, у них подрастают двое общих детей.

Не так давно Агата жаловалась, что Павел не платит алименты и подала даже в суд на актера. Но в итоге бывшим супругам удалось урегулировать этот вопрос.

Прилучный женился на армянской актрисе Зепюр Брутян через год после расставания с Муцениеце. У них родился сын Микаэль.

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