Мерьем Узерли отпраздновала день рождения младшей дочери в стиле мультфильма «Маша и Медведь»

Звезда турецкого сериала «Великолепный век», 40-летняя Мерьем Узерли отпраздновала день рождения младшей дочери Лили. Наследнице знаменитости исполнилось три года.
Судя по всему, малышка, которая живет в Германии, обожает российский мультфильм о приключениях девочки Маши - «Маша и Медведь». Ведь именно в стиле этого мультипликационного сериала Мерьем Узерли устроила праздник для Лили.
В микроблоге Мерьем Узерли поделилась снимками, которые передают атмосферу детского праздника, который, кстати, прошел дома. Команты были украшены надувными шарами с изображением главных героев мультфильма. Сама Мерьем Узерли и виновница торжества нарядились в сарафаны, а на головы повязали косынки.
Родители Мерьем Узерли, бабушка и дедушка Лили, украсили головы «ушками», вероятно, они изображали медведей.
Мерьем Узерли и ее родители. Фото: соцсети Мерьем Узерли
Украшением праздника стал торт, выполненный в виде цветочной поляны - тоже в стилистике мультфильма. Торт увенчали три свечи - по числу лет Лили. Крошка с задором их задувала.
Младшая дочь Мерьем Узерли и ее торт. Фото: соцсети Мерьем Узерли
Напомним, у Мерьем Узерли есть еще одна дочка. Лара родилась в феврале 2014 года, совсем скоро ей исполнится десять лет.