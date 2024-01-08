Мерьем Узерли отпраздновала день рождения младшей дочери в стиле мультфильма «Маша и Медведь»

Звезда турецкого сериала «Великолепный век», 40-летняя Мерьем Узерли отпраздновала день рождения младшей дочери Лили. Наследнице знаменитости исполнилось три года.

Судя по всему, малышка, которая живет в Германии, обожает российский мультфильм о приключениях девочки Маши - «Маша и Медведь». Ведь именно в стиле этого мультипликационного сериала Мерьем Узерли устроила праздник для Лили.

В микроблоге Мерьем Узерли поделилась снимками, которые передают атмосферу детского праздника, который, кстати, прошел дома. Команты были украшены надувными шарами с изображением главных героев мультфильма. Сама Мерьем Узерли и виновница торжества нарядились в сарафаны, а на головы повязали косынки.

Родители Мерьем Узерли, бабушка и дедушка Лили, украсили головы «ушками», вероятно, они изображали медведей.