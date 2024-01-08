Макаревич* нашел нужным похвастаться: «На наших сборах держался весь Росконцерт»

Андрей Макаревич* пошел по пути Лаймы Вайкуле, которая не так давно сказала, что содержала почти весь СССР своими большими заработками на концертах. Как это возможно, она не пояснила.

«Я содержала весь Советский Союз. А Алла Пугачева содержала всю Россию», - сказала певица латвийским журналистам.

Андрей Макаревич* тоже не страдает комплексом неполноценности. Он убежден, что за его счет жили все артисты России в годы СССР. По мнению знаменитости, его творческий успех приносил такие заработки, что даже производители реальной продукции не могли с ним конкурировать.

«Без ложной скромности скажу, что на наших сборах держался весь Росконцерт, мы приносили доход, как средней величины советский завод», - рассказал певец во время эфира YouTube-проекта «Честное слово».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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