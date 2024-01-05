Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о секретах своей молодости и красоты

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева в свои 58 лет поражает телезрителей и поклонников своим цветущим видом. Как будто она знает секретный рецепт эликсира вечной молодости и теперь всегда будет выглядеть так свежо.

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Подписчики в Сети постоянно восторгаются внешностью Андреевой. И регулярно осыпают ее комплиментами по поводу фигуры. Теледива сжалилась над фанатами и раскрыла, что именно ей помогает выглядеть цветущей и моложавой в своем возрасте.

«Меня часто спрашивают, что я пью на тренировке и вообще, что я пью. Алкоголь я не пью, а вот гречишный чай я очень даже пью. В маленьком чайнике, заваренный в специальном кипяточке где-то градусов 90 — вот это прямо маст-хэв. Утром очень полезно», - рассказала о любимом напитке звезда.

Андреева также рассказала, что не пьет сладкую газировку, старается придерживаться правильного питания, спать предпочитает на ортопедической подушке, а также регулярно занимается спортом.