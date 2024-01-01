Виктория Боня отдыхает на Коста-Рике с бойфрендом и отцом своей дочери Анджелины Летиции

Экс-возлюбленный Виктории Бони ирландский миллионер Алекс Смерфит нашел время, чтобы провести зимние каникулы с дочерью Анджелиной Летицией. Модель составила им компанию на Коста-Рике. При этом в отпуск звезда «Дома-2» полетела не только с дочкой и бывшим избранником, ее сопровождает нынешний бойфренд. Похоже, что жених модели Руслан Гасанов совсем не против того, что его девушка общается с экс-возлюбленным, понимая, как это важно дочери Бони. Анджелина Летиции близка с отцом. Хотя сама Виктория говорила о том, что рассталась с Алексом Смерфитом из-за того, что тот больше не хотел иметь детей.

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