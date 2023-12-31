Киркоров должен был спеть три песни в «Новогодней ночи на Первом», но его вырезали из эфира

Сразу трое участников той самой скандальной вечеринки Насти Ивлеевой должны были появиться на главном канале страны в Новогоднюю ночь. Это - Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан.

Но телезрители не увидят этих артистов в «Новогодней ночи на Первом». Принесенные ими извинения не произвели впечатлений на телевизионных начальников.

Какие же номера с участием вокалистов могли бы увидеть, но уже не увидят телезрители.

Филипп Киркоров должен был блистать на экране в целых трех номерах. Поп-король перепел свои самые известные хиты в новогодней студии Первого канала - «Цвет настроения синий», «Снег» и «Индиго».