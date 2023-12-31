Киркоров должен был спеть три песни в «Новогодней ночи на Первом», но его вырезали из эфира

Сразу трое участников той самой скандальной вечеринки Насти Ивлеевой должны были появиться на главном канале страны в Новогоднюю ночь. Это - Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан.
Но телезрители не увидят этих артистов в «Новогодней ночи на Первом». Принесенные ими извинения не произвели впечатлений на телевизионных начальников.
Какие же номера с участием вокалистов могли бы увидеть, но уже не увидят телезрители.
Филипп Киркоров должен был блистать на экране в целых трех номерах. Поп-король перепел свои самые известные хиты в новогодней студии Первого канала - «Цвет настроения синий», «Снег» и «Индиго».
Фрагмент Новогодней ночи на Первом канале. Фото: Первый канал
Лолита Милявская планировала ворваться в Новый год в дома телезрителей Первого канала со своим хитом «Титаник». А Дима Билан - с песней «Про белые розы».
Что касается телеканала «Россия», то в «Голубом огоньке» снялся только один участник вечеринки Ивлеевой. Это Дима Билан.
По материалам kp.ru