Киркоров должен был спеть три песни в «Новогодней ночи на Первом», но его вырезали из эфира

Такого Филиппа Киркорова не увидят телезрители Первого канала. Фото: Первый канал

Стало известно, с какими номерами должны были выступить в Новогоднюю ночь на Первом канале участники вечеринки Насти Ивлеевой.

Сразу трое участников той самой скандальной вечеринки Насти Ивлеевой должны были появиться на главном канале страны в Новогоднюю ночь. Это - Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан.

Но телезрители не увидят этих артистов в «Новогодней ночи на Первом». Принесенные ими извинения не произвели впечатлений на телевизионных начальников.

Какие же номера с участием вокалистов могли бы увидеть, но уже не увидят телезрители.

Филипп Киркоров должен был блистать на экране в целых трех номерах. Поп-король перепел свои самые известные хиты в новогодней студии Первого канала - «Цвет настроения синий», «Снег» и «Индиго».

Фрагмент Новогодней ночи на Первом канале. Фото: Первый канал

Лолита Милявская планировала ворваться в Новый год в дома телезрителей Первого канала со своим хитом «Титаник». А Дима Билан - с песней «Про белые розы».

Что касается телеканала «Россия», то в «Голубом огоньке» снялся только один участник вечеринки Ивлеевой. Это Дима Билан.

По материалам kp.ru

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