Умер бывший ведущий программы «Однако» Максим Соколов

30 декабря стало известно, что умер Максим Соколов. Его жена Светлана сообщила о трагической новости в соцсетях. Его не стало на 65-м году жизни, когда публицист находился на даче в Тверской области.
«Это Светлана. Жена Максима. Максим скончался полтора часа назад. Внезапно», - написала она в соцсетях.
По ее словам, пока причина смерти неизвестна. Также дата и место прощания с журналистом будет сообщена дополнительно.
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Напомним, что Соколов работал колумнистом в «Комсомольской правде», А также писал для других изданий. В свое время он также был ведущим программы «Однако» на Первом канале. Поклонники работ журналиста выражают соболезнования его родным и близким.