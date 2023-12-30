Умер бывший ведущий программы «Однако» Максим Соколов

Максим Соколов не дожил до 65 лет. Фото: соцсети Максима Соколова

О внезапной смерти публициста Максима Соколова сообщила его жена.

30 декабря стало известно, что умер Максим Соколов. Его жена Светлана сообщила о трагической новости в соцсетях. Его не стало на 65-м году жизни, когда публицист находился на даче в Тверской области. 

«Это Светлана. Жена Максима. Максим скончался полтора часа назад. Внезапно», - написала она в соцсетях.

По ее словам, пока причина смерти неизвестна. Также дата и место прощания с журналистом будет сообщена дополнительно. 

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Напомним, что Соколов работал колумнистом в «Комсомольской правде», А также писал для других изданий. В свое время он также был ведущим программы «Однако» на Первом канале. Поклонники работ журналиста выражают соболезнования его родным и близким. 

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