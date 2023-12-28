Прохор Шаляпин признался, что его папа умер в тюрьме

Прохор Шаляпин обычно с радостью рассказывает о личной жизни. А вот о родителях он говорит редко. Артист пришел к Яне Чуриковой и рассказал, как шел к славе. Он напомнил, что родился в Волгограде, где сложно построить успешную карьеру, но волей случая в 15 лет уехал в Москву.
По словам певца, во время участия в шоу «Фабрика звезд» его отец, Андрей Иванович Захаренков, уже сидел в тюрьме. О нем Прохор предпочитал не говорить. Тем более что артист сменил имя и фамилию, чтобы его жизнь сложилась удачно.
«Мне было девять лет, когда его посадили, и он всю жизнь там просидел и умер в итоге. У меня не было взаимоотношений с отцом практически. Отцовская фигура существовала только в негативном ключе — пьянки, бесконечные избиения мамы», — поделился Шаляпин в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».
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Он также признался, что придумал легенду, что его папа в Германии живет. Певец рассказал, что продолжает чувствовать боль, но не просит ни от кого сочувствия. Он отметил, что ездил к родителю и старался чаще его навещать, чтобы не терять связь. Отец даже видел Прохора, когда певец строил отношения с Ларисой Копенкиной. По словам артиста, он испытал только чувство пустоты, когда папа его умер.