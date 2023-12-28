Прохор Шаляпин признался, что его папа умер в тюрьме

Прохор Шаляпин обычно с радостью рассказывает о личной жизни. А вот о родителях он говорит редко. Артист пришел к Яне Чуриковой и рассказал, как шел к славе. Он напомнил, что родился в Волгограде, где сложно построить успешную карьеру, но волей случая в 15 лет уехал в Москву.

По словам певца, во время участия в шоу «Фабрика звезд» его отец, Андрей Иванович Захаренков, уже сидел в тюрьме. О нем Прохор предпочитал не говорить. Тем более что артист сменил имя и фамилию, чтобы его жизнь сложилась удачно.