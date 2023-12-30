Как Александр Петров на самом деле познакомился с женой, рассказал Вадим Верник: «Спасибо тесному столику в ресторане»

34-летний Александр Петров рассказывал, как познакомился с 22-летней Викторией Антоновой, ставшей вскоре его женой. Но оказалось, что первая встреча будущих мужа и жены прошла не совсем на улице. Друзья актера поведали, как на самом деле впервые увиделись актер и его суженая.

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Петров должен был поужинать с Климом Шипенко и Андреем Фоминым на Патриарших, и ресторан, в который заглянули друзья, оказался загружен. Единственный столик был маленьким, пришлось идти в другое заведение.

«А теперь — внимание! За соседним столиком Петров увидел двух женщин и сразу захотел с одной из них познакомиться. Это были Вика и ее мама. Ну а продолжение этой истории теперь знают все. Так что спасибо Климу, Андрею и... тесному столику в ресторане, из-за чего друзья переместились в другое заведение!» - рассказал Вадим Верник, как все было на самом деле.

Петров спустя несколько свиданий сделал девушке предложение. Они в сентябре расписались в ЗАГСе, а в ноябре устроили пышное торжество. До встречи с Викторией актер жил со Стасей Милославской несколько лет в гражданском браке.

По материалам Telegram-канала ОК!