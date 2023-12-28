Певец Шаляпин раскрыл секрет успеха Пугачевой: «Желтуха и творчество грандиозное»

Прохор Шаляпин рассказал Яне Чуриковой про то, как долгие годы пробивался в шоу-бизнес. Он не стал скрывать, что ради рейтингов стал участвовать в разных ток-шоу, а потом это начало приносить ему деньги. Певец заверяет, что его нисколько не смущает, что личная жизнь его выставляется напоказ. Благодаря этому он заработал на квартиру, о чем рассказал в шоу Яны.
Также Прохор признался, что знал заранее, какое место займет на «Фабрике звезд». Он согласился, что Дмитрий Колдун был первым на проекте по вокалу, а вот по шутовству и пиару Шаляпин ставит себя на первое место. Он вспомнил в этом разговоре про успех Аллы Пугачевой.
«Сейчас мы поспорим, что важнее — петь песни или уметь разлекать людей. Лучше, конечно, и то, и другое. Тогда получаются суперзвезды, как Алла Борисова. И желтуха и творчество грандиозное! Если что-то одно, то оно не очень работает. Только песни круто, только желтуха — не работает. Есть уникальные люди! У Киркорова это работает», – заявил певец в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Он признался, что только в 40 лет у него появились финансы, чтобы начать развивать свою музыкальную карьеру. Артист заверил, что скоро будет выпускать треки с классными аранжировками.