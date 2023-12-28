Певец Шаляпин раскрыл секрет успеха Пугачевой: «Желтуха и творчество грандиозное»

Прохор Шаляпин рассказал Яне Чуриковой про то, как долгие годы пробивался в шоу-бизнес. Он не стал скрывать, что ради рейтингов стал участвовать в разных ток-шоу, а потом это начало приносить ему деньги. Певец заверяет, что его нисколько не смущает, что личная жизнь его выставляется напоказ. Благодаря этому он заработал на квартиру, о чем рассказал в шоу Яны.

Также Прохор признался, что знал заранее, какое место займет на «Фабрике звезд». Он согласился, что Дмитрий Колдун был первым на проекте по вокалу, а вот по шутовству и пиару Шаляпин ставит себя на первое место. Он вспомнил в этом разговоре про успех Аллы Пугачевой.