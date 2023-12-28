Максим Фадеев открестился от Натальи Ионовой и перезапускает проект Глюк'Za без нее

Продюсер Максим Фадеев объявил, что прекращает всякое сотрудничество с певицей Натальей Ионовой, наиболее известной как Глюк'Za. И возобновляет музыкальный проект без нее. Такое решение деятель принял после того, как узнал, что на злополучной вечеринке Насти Ивлеевой его экс-подопечная тоже присутствовала.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта - прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», - объявил Фадеев.

И анонсировал скорую премьеру нового трека группы Глюк'Za с названием «Мыши». Правда, имя артистки, ставшей новой солисткой коллектива, продюсер не раскрыл, оставив интригу.

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Напомним, вечеринка Насти Ивлеевой стала скандальным событием декабря. На ней присутствовали многие артисты, которые сейчас один за другим лишаются работы и контрактов - это Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Анна Асти, собственно сама Ивлеева. А все – из-за неподобающего дресс-кода и поведения.