Концерт Земфиры* в Дубае отменен из-за низких продаж билетов

Намеченный на 23 декабря концерт певицы Земфиры* в Дубае отменен. Официальная версия — не очень удачно выбранная дата для выступления и независящих от сторон обязательств.

Между тем, по уточненной информации, на концерты просто на распродали билеты. Певица Земфира* должна была выступить в ресторане отеля Madinat Jumeirah. Но поскольку исполнительница не любит петь перед людьми, принимающими в этот момент пищу, то задрала ценник до небес.

Билеты на выступление Земфиры* в дубайском заведении общепита стоили от 120 до 250 тысяч рублей. Желающих платить такие деньги, что бы послушать о небе Лондона, не нашлось. В итоге мероприятие не состоится.

По материалам телеграм-канала Mash

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* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.