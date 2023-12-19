Даня Милохин после Нового года собрался в Москву: «Реально пора, все-таки родина»

Даня Милохин вновь засобирался на родину, о чем сообщил своим поклонникам на платформе Twitch. В Россию из ОАЭ он планирует вернуться после Нового года.

Тиктокер не скрыл, что скучает по своим друзьям и интересным занятиям, хотя и жизнь в Дубае ему нравится.

«Реально, пора в Москву. Мне очень круто здесь, честное слово, но все-таки там столько моих ребят, столько друзей, столько дел интересных. Все-таки родина», - сказал Даня.

Он признался, что хотел бы уехать уже в настоящий момент, но опасается, что его «не примут».

Напомним, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее попросила Минобороны РФ заняться им. Ее насторожило, что парень не служил в армии. В этот момент Даня Милохин был в Москве, узнав это известие, он быстро вернулся в Дубай.

Источник: news.ru

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