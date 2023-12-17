Бородина призналась, что жалеет о татуировке в виде пера на ноге

Ксения Бородина рассказала, что в настоящий момент очень жалеет о татуировке, которую сделала лет в 18-19.

Перманентный рисунок в виде пера у ведущей расположен на ноге.

По словам звезды, в юности многие меняют свою внешность из-за внутренней неудовлетворенности. Однако с годами появляется чувство уверенности в себе и рисунки на теле только портят внешний вид, но удалить их с кожи уже не просто.

Поэтому молодым людям стоит сто раз подумать прежде, чем делать тату. Позже они могут по иному смотреть на это украшение.

Источник: pravda.ru

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