Марк Богатырев рассказал о сыне от Татьяны Арнтгольц: «Первые полтора года было непросто»

Сын Данила стал для звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева и его жены Татьяны Арнтгольц долгожданным. У актрисы есть дочка Мария от первого мужа, Ивана Жидкова. Какое-то время девочка даже жила у отца. Такое явление Иван связал с обычным переходным возрастом.
Второй муж Татьяны Арнтгольц, который сам рос без отца, дал понять, что первое время ему было сложно справляться с маленьким ребенком. Но чем старше становился Данила, тем проще было понять, чего хочет малыш. Богатырев не стал скрывать, что у него просто не было опыта в общении с детьми.
«Первые полтора года после рождения сына было непросто. Был ковид, все закрылось, работа закончилась. Моя жизнь резко поменялась. Первые год-полтора ты не очень понимаешь, как взаимодействовать с ребенком», — отметил Марк Богатырев.
Когда Данила стал побольше, то появилась ответная связь. Первое время актер чувствовал себя беспомощным, не знал, что делать с грудным ребенком.
«Чем старше становится сын, тем крепчает наша связь. Потребность друг в друге возникает большая», — добавил актер.
По материалам Sharpan Show на YouTube