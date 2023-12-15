Марк Богатырев рассказал о сыне от Татьяны Арнтгольц: «Первые полтора года было непросто»

Сын Данила стал для звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева и его жены Татьяны Арнтгольц долгожданным. У актрисы есть дочка Мария от первого мужа, Ивана Жидкова. Какое-то время девочка даже жила у отца. Такое явление Иван связал с обычным переходным возрастом.

Второй муж Татьяны Арнтгольц, который сам рос без отца, дал понять, что первое время ему было сложно справляться с маленьким ребенком. Но чем старше становился Данила, тем проще было понять, чего хочет малыш. Богатырев не стал скрывать, что у него просто не было опыта в общении с детьми.