Киркоров украсил дом новогодней елкой за 1 миллион рублей

Филипп Киркоров знает все об эпатаже. Бывший муж Аллы Пугачевой привык жить на широкую ногу. Поэтому поп-король сцены не стал экономить на новогоднем убранстве своего роскошного дома. Филипп Бедросович поставил пятиметровую елку за 1 миллион рублей. В декоре были использованы красный и золотистый оттенки. Над украшением целых три дня работала ц команда из семи человек. Подробно об этом журналистам рассказала дизайнер Ирина Макарова.

«У Киркорова оформление елки выполнено на западный манер. Елка стоит в центре дома. Это королевская елка у короля», - отметила Макарова.

Кстати, звезды отечественного шоу-бизнеса решили посоревноваться друг с другом, у кого елочка будет дороже. Ольга Бузова поставила двухметровую ель за 250 тысяч рублей. Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова потратила на елочку около 300 тысяч рублей. А Настя Ивлеева купила ель за 200 тысяч рублей. Получается, что у Филиппа Киркорова елка еще дороже и элитней. Как отнеслись поклонники поп-короля сцены к такой расточительности, не известно.

По материалам RT