Родион Газманов: «В Новый год застрял в сугробе с запасом алкоголя на всю компанию»

По традиции, незадолго до Нового года звезды вспоминают о забавных историях, связанных с этим праздником, который принято встречать громко, весело, шумно и в полночь.

Музыкант Родион Газманов рассказал Teleprogramma.pro, что довольно часто необычно встречал Новый год. Один раз праздник его застал в самолете, другой - в сугробе.

«Было даже выступление в самолет в Новогоднюю ночь и даже в сугробе в машине Новый год я встречал. Мы с подругой ехали в компанию, с нами был весь запас алкоголя, который планировался на всех. Но мы застряли в сугробе, друзья поехали к нам на встречу. Наступил Новый год, и мы его, конечно, отметили. И тот год я провел практически весь в дорогах», - поделился Родион Газманов с Teleprogramma.pro.

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