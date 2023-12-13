Певица Жасмин о невесте старшего сына, похожей на нее: «Она красивая девушка, милая и добрая»

На днях сын певицы Жасмин Михаил Семендуев сделал предложение своей девушке Еве Хачатурян. Как только поклонники увидели избранницу Михаила, тут же заявили, что та очень похожа на звездную маму Михаила, певицу Жасмин.

В комментарии для Teleprogramma.pro певица Жасмин призналась, что ей льстят подобные сравнения с молодой и красивой девушкой.

«Если честно, Ева очень красивая девушка, поэтому мне приятно, что так говорят, пусть. Она очень милая, хорошая, добрая, любит моего сына, сын любит ее. Что маме еще нужно? Они друг другу подходят, а я могу их только поддерживать», - поделилась певица Жасмин.

Напомним, помимо старшего сына, 26-летнего Михаила, у 46-летней певицы Жасмин есть еще двое младших детей - дочь Маргарита и сын Мирон. Маргарите в феврале будет 12 лет, а Мирону в мае - 8.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».