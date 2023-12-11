Яна Поплавская об Александре Олешко: «Наш страстный поцелуй на съемочной площадке долго обсуждали»

Актриса Яна Поплавская, которая большинству запомнилась по роли Красной Шапочки в одноименном фильме 70-х годов прошлого века, вспомнила о съемках с Александром Олешко.
Актеры вместе снялись в картине «Рекламная пауза». По сюжету Поплавская и Олешко должны были слиться в горячем поцелуе. Но, по мнению режиссера, делали это не очень убедительно.
«Наш страстный поцелуй на съемочной площадке долго обсуждали, а мы многие годы, смеясь, вспоминали и не могли вспомнить, сколько дублей сделали, чтобы наша кинострасть устроила режиссера», — рассказала Яна Поплавская.
Эту забавную, по словам актрисы, историю она вспомнила во время случайной встречи с Александром Олешко. Судьба свела бывших партнеров по съемочной площадке в городе Владимир.