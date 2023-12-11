Яна Поплавская об Александре Олешко: «Наш страстный поцелуй на съемочной площадке долго обсуждали»

Актриса Яна Поплавская, которая большинству запомнилась по роли Красной Шапочки в одноименном фильме 70-х годов прошлого века, вспомнила о съемках с Александром Олешко.

Актеры вместе снялись в картине «Рекламная пауза». По сюжету Поплавская и Олешко должны были слиться в горячем поцелуе. Но, по мнению режиссера, делали это не очень убедительно.