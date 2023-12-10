Лазареву нашли новую партнершу на «Песню года» вместо заболевшей Кудрявцевой

Известный музыкант и телеведущий Сергей Лазарев рассказал в микроблоге, что из-за болезни Леры Кудрявцевой срочно меняются подводки и вносятся коррективы в концерт «Песня года» в Минске.

У Сергея Лазарева будет другая партнерша, имени которой он раскрывать не стал. Лере Кудрявцевой Лазарев пожелал скорейшего выздоровления.

«Я буду вести не один, у меня будет партнерша, а кто это, вы узнаете чуть позже. Пришлось сделать так, потому что Лере совсем плохо, температура. Лерка, выздоравливай!» - поделился Сергей Лазарев.

Напомним, о болезни 52-летней Леры Кудрявцевой стало известно в это воскресенье. Телеведущая попала в больницу с высокой температурой. Выяснилось, что у нее воспаление легких. Работать Лера Кудрявцева временно не сможет.

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