Евгения Медведева сразу согласилась на главную роль в шоу Ильи Авербуха «Корова на льду»: «Ей нравится экспериментировать»

Двукратная чемпионка мира, Европы, дважды призер Олимпиады, фигуристка Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом шоу Ильи Авербуха с немного двусмысленным названием «Корова на льду».

По признанию Ильи Авербуха, Евгения Медведева, которая играла на льду красавицу Кармен, совершенно не цепляется за свои амплуа, а обожает эксперименты. И именно своей смелостью, дерзостью и готовностью к талантливому хулиганству Евгения Медведева привлекает поклонников.

Илья Авербух рассказал, что реакция Жени Медведевой на его предложение сыграть главную роль в шоу «Корова на льду» была моментальной и совершенно однозначной.

«Ее реакция? «Да» без вопросов. Потому что ей нравится экспериментировать, она очень смелая в творчестве, я за это ее очень люблю», - признался Илья Авербух.

Напомним, премьера шоу Ильи Авербуха «Корова на льду» состоится в конце декабря. По жанру это мюзикл и первое комедийное шоу на льду. В центре сюжета - история коровы Мули, которая обожает зиму и фигурное катание и в своих мечтах видит себя королевой этого вида спорта.

По материалам kp.ru/sports

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