Пьеха о наркологической зависимости, которую смог побороть: «Когда бухаешь, отпадает много возможностей»

Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Стас Пьеха основал специализированную клинику, в которой помогает побороть болезнь.

Стас Пьеха в Новосибирске, куда приехал на гастроли, посоветовал людям не слишком увлекаться горячительными напитками на новогодние праздники. И признался, что сам пережил наркологическую зависимость.

В настоящий момент он избавился от недуга и помогает зависимым в своей клинике, объясняя, как качественно улучшается жизнь после отмены «стимуляторов».

 «Когда ты бухаешь, отпадает большое количество возможностей», - сказал Стас Пьеха.

Он также посоветовал людям сменить компанию, если рядом только пьющие друзья. Такие товарищи будут постоянно склонять к употреблению напитков с градусом, но на самом деле каждому нужны здоровые ориентиры.

Источник: VN.ru 

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