Единственная дочь Абдулова скрывает родство с актером: «Мы просто однофамильцы»

У Александра Абдулова осталась единственная дочь Женя, которой недавно исполнилось 16 лет. Девушка заявила, что не привыкла к повышенному вниманию общественности и говорит всем, что никакого отношения к артисту она не имеет.

«В школе все думают, что мы просто однофамильцы», - рассказала она.

Женя также подчеркнула, что ее часто сравнивают с папой, что бы она не сделала. И ей тяжело с этим бороться, так как она является самостоятельной личностью.

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